Пашинян рассказал об использовании ракетных комплексов "Искандер" Арменией

Возможная причина того, что стреляные ракеты не взорвались, в их сроке годности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об использовании ракетных комплексов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" Арменией во время конфликта в Нагорном Карабахе. При этом, подчеркнул политик, взорвалось из них всего 10%.

Пашинян сделал заявление во время общения с журналистом издания 1in.am. Тот просил премьера прокомментировать заявление бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что на четвёртый день карабахского конфликта можно было использовать "Искандеры".

Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Он отметил - возможная причина того, что стреляные ракеты не взорвались, в их сроке годности. Пашинян предположил, что некоторые из них были 80-х годов выпуска.

Ранее экс-президент Армении раскрыл причину неудачи в Нагорном Карабахе.

Видео: YT / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան