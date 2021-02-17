Экс-президент Армении раскрыл причину неудачи в Нагорном Карабахе

Серж Саргсян назвал ошибки руководства Еревана в конфликте с Баку.

Бывший президент Армении раскрыл причину неудачи в Нагорном Карабахе. Об этом Серж Саргсян сообщил в эфире телеканала Armnews. Политик уверен, что Ереван провалился из-за проведения неподготовленной военной операции. По мнению спикера, премьер-министр Никол Пашинян, который назвал себя главнокомандующим, лично одобрил план, который привел к неблагоприятному исходу в конфликте. Саргсян уточнил, что имеет в виду операцию в районе высоты Лелетепе.

Бывший глава государства добавил, что критические ошибки со стороны руководства страны допускались уже с первых дней вооруженного конфликта. Он заметил, что Ереван хотел совершить перелом в ситуации, но этот вопрос решался за счет неподготовленных контрактников. Политик напомнил, что попытки окружить войска Азербайджана привели к потере лучших резервных сил.

Экс-президент Армении заявил, что вернулся в большую политику.

Видео: YouTube / ArmNews