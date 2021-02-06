Экс-президент Армении заявил, что вернулся в большую политику

Роберт Кочарян уверен, что людям нужны антиподы действующей в Ереване власти.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что вернулся в большую политику. Об этом политик сообщил в интервью изданию Sputnik Армения. Отрывок видеофрагмент доступен в Telegram-канале СМИ.

Люди вкусили плоды популизма, вкусили результаты цветных революций и работы людей без опыта, маятник двинулся в обратную сторону, и есть потребность в совершенно других типажах, в совершенно других командах Роберт Кочарян, бывший президент Армении

По словам спикера, сейчас в государстве наблюдается большой спрос на "понятных и сильных личностей", которые станут антиподами по отношению к тем политикам, которые находятся у руководства страной в настоящее время. По мнению Кочаряна, армяне хотят видеть у власти профессиональную команду управленцев, которые имеют необходимый опыт, волю смотреть в глаза оппонентам и способным говорить народу правду.

Экс-президент Армении рассказал, что объединяет Навального и Пашиняна.

Фото и видео: Telegram/Sputnik Армения

