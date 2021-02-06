Экс-президент Армении рассказал, что объединяет Навального и Пашиняна

Роберт Кочарян высказал свое отношение к российскому оппозиционеру и премьер-министру Армении.

Экс-президент Армении рассказал, что объединяет Алексея Навального и Никола Пашиняна. Об этом политик сообщил в интервью изданию Sputnik Армения. Отрывок видео доступен в Telegram-канале СМИ. По мнению Роберта Кочаряна, оппозиционера из РФ и премьер-министра Еревана в первую очередь объединяют технологии и прошлое.

Очень много общего: и отсутствие опыта, и нахрапистость, и, кстати, талант манипулировать людьми. Это на самом деле талант – люди, которые могут создавать хаос и чувствуют себя достаточно комфортно в этой ситуации Роберт Кочарян, бывший президент Армении

Политик считает, что появление таких людей как Навальный и Пашинян в обществе - это антисистемный тренд, который подпитывается рассредоточением сведений из-за соцсетей и Интернета.

В Ереване задержали несколько человек на акции оппозиции.

Фото: Telegram/Sputnik Армения