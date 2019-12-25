Иск был подан 1 февраля.

Армения подала иск в ЕСПЧ против Азербайджана. Ереван обвиняет Баку в нарушении конвенций в ходе военных действий в Нагорном Карабахе и в последующее время. Об этом сообщает офис представителя Армении в ЕСПЧ.

Также армянская сторона утверждает, что Азербайджан нарушил ряд прав жителей Нагорного Карабаха. Среди нарушений "применение пыток, бесчеловечное обращение, право на неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование".

Иск был подан 1 февраля.

Ранее Турция намерена расширить сотрудничество по Карабаху до шестистороннего.