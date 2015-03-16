В Ереване задержали несколько человек на акции оппозиции

Толпа дошла до площади Республики.

В Ереване задержали несколько человек на акции протеста. Об этом сообщили местные журналисты. В ТАСС подчеркнули, что правоохранительные органы остановили у здания парламента активистов из "Движения спасения родины", которое объединяет в себя около 20 оппозиционных партий Армении. Оперативники посадили нескольких протестующих в служебный транспорт. Остальным участникам шествия удалось дойти до площади Республики.

Стоит отметить, что митингующие хотят не допустить проведения внеочередного заседания парламента. На нем законодатели должны изучить проект поправок в судебный кодекс Армении. Изменения будут касаться внедрения института судей. Они будут рассматривать исключительно те дела, которые связаны с контролем за досудебным производством. В этот перечень входят дела о заключении под стражу, а также о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскной деятельности.

В Ереване сотни демонстрантов требуют отставки Никола Пашиняна.

Видео: Telegram/Sputnik Армения