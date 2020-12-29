В Ереване сотни демонстрантов требуют отставки Никола Пашиняна

В Ереване сотни демонстрантов требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они собрались возле здания правительства. Об этом сообщает ТАСС.
Протестующие требуют, чтобы Пашинян ушёл в отставку с поста председателя правительства. Также они выдвигают к Генеральной прокуратуре требование об аресте политика.
Пашинян является уголовным преступником, он сделал все, чтобы мы проиграли войну.
Аршак Закарян, кинорежиссёр, организатор протестной акции
Протестующие колонной направились к зданию Генпрокуратуры. Они намерены потребовать от генерального прокурора Артура Давтяна возбудить уголовное дело в отношении Пашиняна.
Ранее Алиев впервые отправился в город Шуша в Карабахе.
Фото: pixabay.com
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