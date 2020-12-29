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В Ереване сотни демонстрантов требуют отставки Никола Пашиняна
Сегодня, 16:26
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matveyvn

В Ереване сотни демонстрантов требуют отставки Никола Пашиняна

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Протестующие колонной направились к зданию Генпрокуратуры.

В Ереване сотни демонстрантов требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они собрались возле здания правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие требуют, чтобы Пашинян ушёл в отставку с поста председателя правительства. Также они выдвигают к Генеральной прокуратуре требование об аресте политика.

Пашинян является уголовным преступником, он сделал все, чтобы мы проиграли войну.

Аршак Закарян, кинорежиссёр, организатор протестной акции

Протестующие колонной направились к зданию Генпрокуратуры. Они намерены потребовать от генерального прокурора Артура Давтяна возбудить уголовное дело в отношении Пашиняна.

Ранее Алиев впервые отправился в город Шуша в Карабахе.

Фото: pixabay.com

Теги: ереван, пашинян, протесты в армении
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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