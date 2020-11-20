Петербурженка рассказала об отдыхе в Ереване

Сам Ереван не очень впечатлил девушку.

Жительница Санкт-Петербурга посетила Армению, чтобы отметить день рождения и насладиться природой. Она рассказала, что успела посетить за три дня и понравился ли ей Ереван.

Татевский монастырь впечатлил путешественницу своей архитектурой и горами. Однако отели в Армении, даже пятизвездочные, не оправдали ожиданий из-за отсутствия национального колорита.

Ереван запомнился контрастами: современные районы соседствуют с разбитыми улицами. Поездка включала прогулку по району Конд, где ощущается исторический дух, и посещение ресторанов, которые оказались качественными и доступными по цене.

Весь отдых обошелся в 130 тысяч рублей, включая перелет. Путешественница осталась довольна природой, но столица оставила смешанные впечатления. Более подробно о путешествии в Армению можно прочитать на портале "Петербург2".

Фото: pxhere