Визит Матвиенко в Ереван планируется в начале июня

Визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Ереван планируется в начале лета. Об этом сообщил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.
По его словам, визит Матвиенко в столицу Армении состоится предварительно 5-6 июня. Симонян подчеркнул, что российская сторона предлагала организовать визит в середине июля, однако в это время он будет находиться в Казахстане. Отметим, что о планах Матвиенко посетить Ереван сообщали в начале года.
Ранее Матвиенко призвала учитывать средний балл аттестата при поступлении в вуз.
Фото: Совет Федерации
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