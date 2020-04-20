Визит Матвиенко в Ереван планируется в начале июня

О планах Матвиенко посетить столицу Армении сообщали в начале года.

Визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Ереван планируется в начале лета. Об этом сообщил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.

По его словам, визит Матвиенко в столицу Армении состоится предварительно 5-6 июня. Симонян подчеркнул, что российская сторона предлагала организовать визит в середине июля, однако в это время он будет находиться в Казахстане. Отметим, что о планах Матвиенко посетить Ереван сообщали в начале года.

Ранее Матвиенко призвала учитывать средний балл аттестата при поступлении в вуз.

Фото: Совет Федерации