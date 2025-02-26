Матвиенко призвала учитывать средний балл аттестата при поступлении в вуз

Спикер СФ РФ выступила с инициативой перед Дмитрием Чернышенко.

Средний балл школьного аттестата учащегося должен учитываться при поступлении в российское высшее учебное учреждение. Соответствующее мнение огласила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Сенатор выступила с инициативой на правительственном часе, в котором также принял участие вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

ЕГЭ, любой экзамен - это же лотерея. Вот разволновался ребенок. Или все вопросы наизусть знает, а одного не знал, и он получает меньше баллов, необходимых для поступления. Мне кажется, средняя оценка по аттестату должна обязательно учитываться. Валентина Матвиенко, сикер СФ РФ

Парламентарий подчеркнула, что речь идет об оценке ребенка за 11 лет учебы, поэтому ее необходимо учитывать. Если он добросовестно учился и заслужил, то при средней оценке и выше, выпускник получит право на поступление в вуз.

Матвиенко: ЕГЭ не должен превращаться в "угадайку".

Фото и видео: Совет Федерации