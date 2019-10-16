Матвиенко: ЕГЭ не должен превращаться в "угадайку"

В СФ России призвали Дмитрия Чернышенко задуматься о том, как можно избавиться от теневого дохода репетиторов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала усовершенствовать единый государственный экзамен (ЕГЭ) с точки зрения качества. Соответствующее заявление парламентарий сделала в рамках правительственного часа в верхней палате законодательного органа страны. На пленарном заседании от 26 февраля вместе с сенаторами присутствовал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Спикер СФ призвала чиновника не делать из ЕГЭ "угадайку". По ее словам, поток репетиторов "схлынет"в том случае, если задания и вопросы для выпускников школ будут соответствовать общей программе. Для этого потребуется внедрить единую программу обучения во всех среднеобразовательных учреждениях, а также создать единые государственные учебники.

Надо усовершенствовать единый государственный экзамен с точки зрения качества этого экзамена, вопросов, которые там есть, соответствия школьной программе и так далее. Чтобы он не превращался в ответы типа угадайки. Давайте над этим поработаем. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Валентина Матвиенко добавила, что сейчас оборот денежных средств у репетиторов по стране очень большой и, как правило, находится в "теневой" зоне.

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Фото и видео: Совет Федерации