СФ одобрил закон о лишении свободы до 5 лет за уничтожение или порчу имущества по экстремистским мотивам

Сенаторы уточнили меру наказания для нарушителей УК РФ.

Верхняя палата парламента России на пленарном заседании от 26 февраля одобрил закон о максимальном наказании в виде лишения свободы на срок до пяти лет за уничтожение или порчу имущества по экстремистским мотивам. Член профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин, закон усиливает уголовную ответственность за умышленное уничтожении или повреждение имущества, совершенное по экстремистским мотивам. Авторами инициативы выступила группа депутатов Государственной Думы и сенаторов, включая главу комитета СФ по обороне и безопасности Владимира Булавина, а также его первого заместителя Виктора Бондарева и еще одного заместителя Юрия Валяева.

Новым квалифицирующим признаком сенаторами дополняется часть вторая статьи 167 Уголовного кодекса. Ресь идет о нарушении законодательства не только в целях экстремизма, но также и из-за идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти, вражды в отношении какоц-либо социальной группы. Эти преступления приравниваются к деяниям, совершенным общеопасным способом или из хулиганских побуждений, либо повлекшим по неосторожности смерть человека или другие тяжкие последствия. В российском законодательстве предусмотрено за них наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на аналогичный период времени.

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Фото и видео: Совет Федерации