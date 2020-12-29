Алиев впервые отправился в город Шуша в Карабахе

Вместе с женой президент Азербайджана посетит город.

Ильхам Алиев впервые отправился в город Шуша в Нагорном Карабахе. Супруга президента Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала в социальных сетях ролик, в котором она заявила, что вместе с мужем направляется в данный населенный пункт.

Выехали рано утром, направление - город Шуша Ильхам Алиев, глава Азербайджана

Шуша перешел под контроль Баку 8 ноября в ходе ожесточенных боев в Ереваном. Ильхам Алиев назвал данный город культурной столицей Азербайджана.

Напомним, что в НКР с конца сентября велись боевые действия между Ереваном и Баку. Они привели к жертвами среди мирного населения и военнослужащих. Несколько раз стороны проводили переговоры, но не могли достигнуть соглашения. Заключить перемирие удалось 10 ноября при посредничестве России. Армения и Азербайджан договорились о полном прекращении огня и обмене пленными и телами погибших. Под контроль Баку отошло несколько районов. В Лачинский коридор были направлены российские миротворцы.

Пашинян и Алиев прибыли в Москву на переговоры с Путиным.

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