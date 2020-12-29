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Пашинян и Алиев прибыли в Москву на переговоры с Путиным
Сегодня, 14:22
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matveyvn

Пашинян и Алиев прибыли в Москву на переговоры с Путиным

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Особое внимание уделят вопросу помощи жителям районов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыли в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они начались в Кремле.

Инициатором встречи стал Владимир Путин. Лидеры трёх стран рассмотрят ход реализации совместных договорённостей от 9 ноября 2020 года.

Особое внимание уделят вопросу помощи жителям районов, пострадавших в ходе конфликта в непризнанной республике, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

Ранее противники Пашиняна собрались на митинг у посольства Армении в Москве.

Фото: pixabay.com

Теги: алиев, пашинян, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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