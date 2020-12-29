Противники Пашиняна собрались на митинг у посольства Армении в Москве

Рядом со зданием посольства дежурит полиция.

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались на митинг у посольства Армении в Москве. Об этом пишут "РИА Новости".

Рядом со зданием посольства дежурит полиция. Столкновений не произошло.

Ранее протестующие попытались помешать Пашиняну вылететь в Россию. Активисты перекрыли дорогу к аэропорту для кортежа автомобилей официальной армянской делегации. В одной из машин находился Пашинян. В дело вмешалась полиция, пытавшаяся разогнать протестующих.

Видео: Youtube/Sputnik Армения