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Противники Пашиняна собрались на митинг у посольства Армении в Москве

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Рядом со зданием посольства дежурит полиция.

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались на митинг у посольства Армении в Москве. Об этом пишут "РИА Новости".

Рядом со зданием посольства дежурит полиция. Столкновений не произошло.

Ранее протестующие попытались помешать Пашиняну вылететь в Россию. Активисты перекрыли дорогу к аэропорту для кортежа автомобилей официальной армянской делегации. В одной из машин находился Пашинян. В дело вмешалась полиция, пытавшаяся разогнать протестующих.

Видео: Youtube/Sputnik Армения

 

Теги: армения, пашинян, посольство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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