Протестующие попытались помешать Пашиняну вылететь в Россию

Протестующие попытались помешать премьер-министру Армении Николу Пашиняну вылететь в Россию для переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Армения".
Активисты перекрыли дорогу к аэропорту для кортежа автомобилей официальной армянской делегации. В одной из машин находился Пашинян. В дело вмешалась полиция, пытавшаяся разогнать протестующих. Они также заявили, что если Пашинян заключит договор, который нарушает территориальную целостность Армении, то они не пустят его обратно в страну.
Некоторые протестующие заявили, что Пашинян — нелегитимный глава государства, поэтому документы, подписанные им, силы не имеют.
Ранее президент Армении заразился коронавирусом.
Видео: Youtube/NEWS AM
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