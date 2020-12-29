Протестующие попытались помешать Пашиняну вылететь в Россию

Некоторые протестующие заявили, что Пашинян — нелегитимный глава государства.

Протестующие попытались помешать премьер-министру Армении Николу Пашиняну вылететь в Россию для переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Армения".

Активисты перекрыли дорогу к аэропорту для кортежа автомобилей официальной армянской делегации. В одной из машин находился Пашинян. В дело вмешалась полиция, пытавшаяся разогнать протестующих. Они также заявили, что если Пашинян заключит договор, который нарушает территориальную целостность Армении, то они не пустят его обратно в страну.

Некоторые протестующие заявили, что Пашинян — нелегитимный глава государства, поэтому документы, подписанные им, силы не имеют.

Ранее президент Армении заразился коронавирусом.

Видео: Youtube/NEWS AM