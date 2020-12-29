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Президент Армении заразился коронавирусом
Сегодня, 15:15
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matveyvn

Президент Армении заразился коронавирусом

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В Лондоне президенту республики сделали операцию на ноге.

Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом. Новогодние праздники он проводит со своей семьёй в Лондоне. Об этом пишет газета Hraparak.

В Лондоне президенту республики сделали операцию на ноге.

У президента также появились симптомы нового типа коронавируса.

цитата из материала Hraparak

Тест на COVID-19 Саркисяна дал положительный результат. Политик ушёл на самоизоляцию и будет работать дистанционно.

Ранее Пашинян допустил вмешательство России в случае нападения на Армению.

Фото: pixabay.com

Теги: армения, коронавирус, саркисян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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