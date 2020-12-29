Президент Армении заразился коронавирусом

Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом. Новогодние праздники он проводит со своей семьёй в Лондоне. Об этом пишет газета Hraparak.
В Лондоне президенту республики сделали операцию на ноге.
У президента также появились симптомы нового типа коронавируса.
цитата из материала Hraparak
Тест на COVID-19 Саркисяна дал положительный результат. Политик ушёл на самоизоляцию и будет работать дистанционно.
Ранее Пашинян допустил вмешательство России в случае нападения на Армению.
Фото: pixabay.com
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