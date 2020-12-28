Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил вмешательство России в случае нападения на Армению. Он имел ввиду вторжение чужих сил в Сюникскую область, которая граничит с Нагорным Карабахом, Азербайджаном, Ираном.
Не только Армения вмешается, но и вмешается и Россия.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Ситуация в Сюникской области Армении стала осложняться после подписания трёхстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией о прекращении военных действий.
Ранее Пашинян рассказал о возможных внеочередных парламентских выборах в Армении в 2021 году.
Видео: Youtube/Government of Armenia
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все