Речь об обстановке в Сюникской области.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил вмешательство России в случае нападения на Армению. Он имел ввиду вторжение чужих сил в Сюникскую область, которая граничит с Нагорным Карабахом, Азербайджаном, Ираном.

Не только Армения вмешается, но и вмешается и Россия. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ситуация в Сюникской области Армении стала осложняться после подписания трёхстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией о прекращении военных действий.

Ранее Пашинян рассказал о возможных внеочередных парламентских выборах в Армении в 2021 году.

Видео: Youtube/Government of Armenia