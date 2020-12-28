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Пашинян допустил вмешательство России в случае нападения на Армению

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Речь об обстановке в Сюникской области.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил вмешательство России в случае нападения на Армению. Он имел ввиду вторжение чужих сил в Сюникскую область, которая граничит с Нагорным Карабахом, Азербайджаном, Ираном.

Не только Армения вмешается, но и вмешается и Россия.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ситуация в Сюникской области Армении стала осложняться после подписания трёхстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией о прекращении военных действий.

Ранее Пашинян рассказал о возможных внеочередных парламентских выборах в Армении в 2021 году.

Видео: Youtube/Government of Armenia

Теги: армения, нагорный карабах, пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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