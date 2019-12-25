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Пашинян рассказал о возможных внеочередных парламентских выборах в Армении в 2021 году
Сегодня, 20:53
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Пашинян рассказал о возможных внеочередных парламентских выборах в Армении в 2021 году

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В эмоциональном обращении премьер-министр страны упомянул возможность собственной отставки.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о возможных внеочередных парламентских выборах в Армении в 2021 году. Соответствующее обращение появилось на Facebook-странице политика в пятницу, 25 декабря. В эмоциональном обращении премьер-министр страны упомянул возможность собственной отставки.

Он рассказал, что ему стало очевидно – оппозиционный процесс не заслужил поддержки народа, который требует отставки премьер-министра. Число сторонников движения достигло минимума, написал Пашинян. Он рассказал, что не цепляется за кресло премьера, однако не ослабляет свое отношение к правительству и должности премьера. Себя Пашинян назвал гарантом свободного выражения мнений.

Я тоже готов уйти с должности премьера в результате народного решения. А с должности премьера я могу уйти только по решению народа. Готов продолжить руководство Республики Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа. Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов.

Исходя из вышесказанного, предлагаю парламентским и заинтересованным силам провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году

– написал Никол Пашинян.

Ранее мы сообщали о том, что в Армении отменили новогодние праздничные мероприятия. Об этом на правительственном заседании сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. Кабинет министров разрешил проводить новогодние мероприятия только в рамках детских программ.

Фото: Pixabay, Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան 

Теги: армения, выборы, никол пашинян, отставка пашиняна
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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