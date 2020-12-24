Новый год смогут отметить только дети.

В Армении отменили новогодние праздничные мероприятия. Об этом на правительственном заседании сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. Кабинет министров разрешил проводить новогодние мероприятия только в рамках детских программ.

По понятным причинам у нас в этом году не будет праздничных мероприятий. Однако надо организовать детские новогодние празднования - театры, концерты Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что Ереван ранее заявил о почти трех тысячах погибших солдат во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Также чиновники напомнили о множестве пропавших без вести военных. Продолжаются поиски тел в районах Джебраил, Физули и Зангелан. В операциях принимают участие представители Красного Креста.

В Ереване начались столкновения между демонстрантами и полицией.

Видео: YouTube / 24TV