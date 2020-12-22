В Ереване начались столкновения между демонстрантами и полицией

Данные здания находятся по периметру главной в Ереване площади Республики.

В Ереване возле здания МИД начались столкновения между демонстрантами, требующими отставки премьер-министр Армении Никола Пашиняна, и полицией. Об этом пишет "Интерфакс".

Известно, что протестующие окружили здания правительства, генпрокуратуры и министерства иностранных дел, а также здания Минюста и Минобразования. К правительству прибыли полицейские.

Данные здания находятся по периметру главной в Ереване площади Республики.

Ранее Пашинян прорвался на перекрытое протестующими кладбище в Ереване.