В Ереване начались столкновения между демонстрантами и полицией

В Ереване возле здания МИД начались столкновения между демонстрантами, требующими отставки премьер-министр Армении Никола Пашиняна, и полицией. Об этом пишет "Интерфакс".
Известно, что протестующие окружили здания правительства, генпрокуратуры и министерства иностранных дел, а также здания Минюста и Минобразования. К правительству прибыли полицейские.
Данные здания находятся по периметру главной в Ереване площади Республики.
Ранее Пашинян прорвался на перекрытое протестующими кладбище в Ереване.
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