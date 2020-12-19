Пашинян прорвался на перекрытое протестующими кладбище в Ереване

Активисты не хотели пропускать премьер-министра Армении к воинскому мемориалу.

Никол Пашинян прорвался на перекрытое протестующими военное мемориальное кладбище в Ереване. Об этом сообщили местные корреспонденты. Они уточнили, что премьер-министра Армении не хотели пускать оппозиционные политики и их сторонники. Они считают главу государства предателем за "сдачу" Нагорного Карабаха. Соответствующие лозунги активисты выкрикивали во время шествия. Они также спрашивали о том, когда Пашинян собирается уйти в отставку. Одновременно из толпы доносились поддерживающие Пашиняна выкрики "Никол, мы с тобой".

К моменту, когда Никол Пашинян прибыл на кладбище, там уже находились сотни человек. Многие прибывшие представляют военных, воевавших в Нагорном Карабахе в 1990-ых годах, а такжетам находятся матери погибших солдат. Они отказались пропускать политика к пантеону. Протестующие считают, что премьер-министр Армении своим приездом осквернил память их сыновей, которые отдали жизнь за безопасность и свободу региона.

В Армении начался трехдневный траур по погибшим в Карабахе.

Видео: FB / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան