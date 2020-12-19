В Армении начался трехдневный траур по погибшим в Карабахе

С памятным шествием жители Еревана дойдут до мемориального комплекса Ераблур.

В Армении начался трехдневный общенациональный траур по погибшим в Нагорном Карабахе. С 13 часов дня 19 декабря по местному времени (12 часов по московскому времени) в Ереване началось шествие в память о жертвах вооруженного конфликта. Собравшиеся начали движение с площади Республики. Известно, что люди собираются дойти до мемориального комплекса Ераблур. В мероприятии принимает участие премьер-министр страны Никол Пашинян.

Отметим, что оппозиционные политики проводят собственное шествие от площади Свободы до мемориального комплекса. Они отметили, что глава правительства Армении ответственен за потерю контроля Ереваном семи районов в Нагорном Карабахе. Данная территория сейчас управляется силами Баку согласно подписанному 10 декабря мирному соглашению. Активисты заметили, что не допустят участия Пашиняна в траурных мероприятиях.

Официально Армения заявила о почти трех тысячах павших соотечественниках в Нагорном Карабахе. Также известно о пропавших без вести. Их поиски продолжаются в районах Джабраил, Физули и Зангелан. Военным помогают представители международного Красного Креста. С момента прекращения боев в регионе обнаружено 969 тел.

Пашинян рассказал о работе российских пограничников.

Видео: FB / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան