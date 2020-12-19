По словам чиновника, миротворцы охраняют Сюникскую область Армении на приграничной территории с Баку.

Никол Пашинян рассказал о работе российских пограничников. Об этом премьер-министр Армении сообщил в своем видеообращении к нации. По словам главы местного правительства, российские эксперты занимаются работой, связанной с обеспечением безопасности на территории, граничащей с Азербайджаном. Речь идет о Сюникской области Армении.

Сегодня уже российские пограничные войска и другие силы полноценно вовлечены в Сюнике, и это абсолютно новая ситуация с точки зрения безопасности Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее МИД Еревана рассказал, что Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций на территории Нагорного Карабаха. Условия связаны с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном, так как с 10 ноября под контроль Баку перешли несколько районов. Жители приграничных территорий выразили опасения в собственной безопасности.

Алиев выступил в защиту Пашиняна.

Видео: FB / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան