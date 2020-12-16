Пашинян заявил, что российские миротворцы окружены азербайджанскими военными

В Минобороны РФ опровергли данную информацию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подразделения российских миротворцев попали в окружение азербайджанских войск в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял, что десятки армянских военных попали в плен к азербайджанцам. Добровольцы, которым удалось выбраться, сообщили подробности.

По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении. Никол Пашинян

Премьер-министр отметил, что в это же время есть проблемы с коммуникацией и связью.

Через непродолжительное время в Минобороны РФ опровергли информацию об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме. Минобороны РФ

Ранее Пашинян назвал условие ухода в отставку.

Видео: YT / Ազատություն