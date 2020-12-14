Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие ухода в отставку. Он заявил, что пойдёт на этот шаг, только если таковым будет волеизъявление народа. Об этом пишет "360".
Заявление Пашинян сделал во время обращения к нации. По его словам, народ Армении должен попросить его уйти в результате голосования.
Я могу отказаться от статуса, данного мне людьми, только на основании надежных результатов волеизъявления народа.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Ранее Пашинян заявил о предстоящих решениях по уточнению границы в Карабахе. Речь идёт о Кубатлинском и Зангеланском районах. По словам Пашиняна, два района граничат с армянским Сюником. Большую часть территории заняли вооружённые силы Азербайджана, однако небольшой кусок земли Армения смогла сохранить за собой.
Видео: YouTube / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան
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