Заявление он сделал во время обращения к нации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие ухода в отставку. Он заявил, что пойдёт на этот шаг, только если таковым будет волеизъявление народа. Об этом пишет "360".

Заявление Пашинян сделал во время обращения к нации. По его словам, народ Армении должен попросить его уйти в результате голосования.

Я могу отказаться от статуса, данного мне людьми, только на основании надежных результатов волеизъявления народа. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее Пашинян заявил о предстоящих решениях по уточнению границы в Карабахе. Речь идёт о Кубатлинском и Зангеланском районах. По словам Пашиняна, два района граничат с армянским Сюником. Большую часть территории заняли вооружённые силы Азербайджана, однако небольшой кусок земли Армения смогла сохранить за собой.

Видео: YouTube / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան