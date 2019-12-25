Пашинян заявил о предстоящих решениях по уточнению границы в Карабахе

Трёхстороннее соглашение не расписывает ситуацию в двух районах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предстоящих решениях по уточнению границы в Нагорном Карабахе. Речь идёт о Кубатлинском и Зангеланском районах.

По словам Пашиняна, два района граничат с армянским Сюником. Большую часть территории заняли вооружённые силы Азербайджана, однако небольшой кусок земли Армения смогла сохранить за собой.

Армянский премьер подчеркнул, что трёхстороннее соглашение не расписывает ситуацию в данных районах, так как на момент подписания районы находились под контролем Азербайджана.

Но тем не менее небольшие отрезки остались за армянской стороной. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Поэтому, считает он, на этих участках должна вестись сверка границ.

Ранее Пашинян заявил о прекращении боев в Карабахе после прибытия миротворцев РФ.

Видео: YouTube / Ազատություն