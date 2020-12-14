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Пашинян заявил о прекращении боев в Карабахе после прибытия миротворцев РФ

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Частично сёла занимает спецназ Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении боев в Нагорном Карабахе после прибытия миротворцев РФ. Об этом он рассказал на заседании совета безопасности.

По его словам, 12 декабря армянские военные начали наступление на села Хин Тахер и Хцаберд в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Вечером там появились небольшие группы российских миротворцев, на следующий день прибыли более внушительные группы — это позволило прекратить столкновения. Однако частично сёла занимает спецназ Азербайджана.

Часть сел Хин Тахер и Хцабер перешла под контроль подразделений азербайджанского спецназа.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

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Видео: YouTube / Ազատություն

Теги: армения, нагорный карабах, пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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