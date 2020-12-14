Пашинян заявил о прекращении боев в Карабахе после прибытия миротворцев РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении боев в Нагорном Карабахе после прибытия миротворцев РФ. Об этом он рассказал на заседании совета безопасности.
По его словам, 12 декабря армянские военные начали наступление на села Хин Тахер и Хцаберд в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Вечером там появились небольшие группы российских миротворцев, на следующий день прибыли более внушительные группы — это позволило прекратить столкновения. Однако частично сёла занимает спецназ Азербайджана.
Часть сел Хин Тахер и Хцабер перешла под контроль подразделений азербайджанского спецназа.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
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Видео: YouTube / Ազատություն
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