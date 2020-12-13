Кубе и Узбекистану предоставлен статус наблюдателей при ЕАЭС

С таким предложением во время заседания организации выступил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета выступил с предложением предоставить Кубе и Узбекистану статус наблюдателей при ЕАЭС. Об этом сообщают РИА новости.

Если вы согласны, то мы примем такое решение сейчас же. Вижу, возражений нет Александр Лукашенко.

После президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о важности значение развитию тесного и многопланового сотрудничества с ЕАЭС.

Напомним, что ЕАЭС функционирует с 1 января 2015 года. В его состав входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее мы сообщали о том, что Лавров пояснил, почему плану Ирана по Карабаху не уделили внимание. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил в интервью Гостелерадио Тегерана.

Видео: kremlin.ru