Лавров пояснил, почему плану Ирана по Карабаху не уделили внимание

Глава МИД РФ дал интервью Гостелерадио Тегерана.

Сергей Лавров пояснил, почему плану Ирана по Нагорному Карабаху не уделили внимание. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил в интервью Гостелерадио Тегерана. Чиновник объяснил, что формат урегулирования конфликта в регионе оставался за Баку и Ереваном. Именно их решением был обусловлен состав участников переговоров по соглашению между сторонами.

Сейчас надо думать не о том, кто, когда успел или не успел помочь урегулированию. Никаких попыток сделать это за счет Ирана или за счет Турции не было и быть не могло. Сейчас важно думать о том, как довести до конца все достигнутые договоренности Сергей Лавров, глава МИД России

Министр объяснил, почему Азербайджан и Армения не удалили внимание иранскому мирному плану. По словам Лаврова, в случае с Нагорным Карабахом чиновниками двигало стремление положить конец кровопролитию. Стороны выразили желание сделать это при посредничестве РФ.

Я не помню, чтобы за все годы моего пребывания на посту министра иностранных дел России в ходе многочисленных наших контактов с иранскими коллегами тема Карабаха вызывала интерес и звучала во время наших консультаций или переговоров Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров назвал главное для России событие за последние 15 лет.

Фото и видео: МИД России