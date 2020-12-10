Глава МИД России напомнил, что Запад осознал "самость" России.

Сергей Лавров назвал главное для России событие за последние 15 лет. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал журналистам телеканала RT. По мнению министра, Запад осознан самостоятельность Москвы, у которой на первом месте в приоритете всегда будут национальные интересы. Чиновник добавил, что не может назвать основным какое-то одно событие во внешней политике, медийном пространстве.

Кумулятивный эффект имело осознание Западом: Россия — самостоятельная держава...Желание получить пропагандистские очки во внешней политике Запада уже достаточно давно доминирует над сущностью проблем Сергей Лавров, глава МИД России

По словам чиновника, Россия готова честно и равноправно сопрягать национальные интересы с национальными интересами любой другой страны на основе международного права. Однако Лавров уверен, что западные коллеги пытаются лишить Москву права на самоопределение своего будущего и продвигают сценарии смены режима власти ради укрепления собственной репутации.

Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран.

Фото и видео: МИД России