Сергей Лавров назвал главное для России событие за последние 15 лет. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал журналистам телеканала RT. По мнению министра, Запад осознан самостоятельность Москвы, у которой на первом месте в приоритете всегда будут национальные интересы. Чиновник добавил, что не может назвать основным какое-то одно событие во внешней политике, медийном пространстве.
Кумулятивный эффект имело осознание Западом: Россия — самостоятельная держава...Желание получить пропагандистские очки во внешней политике Запада уже достаточно давно доминирует над сущностью проблем
Сергей Лавров, глава МИД России
По словам чиновника, Россия готова честно и равноправно сопрягать национальные интересы с национальными интересами любой другой страны на основе международного права. Однако Лавров уверен, что западные коллеги пытаются лишить Москву права на самоопределение своего будущего и продвигают сценарии смены режима власти ради укрепления собственной репутации.
Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран.
Фото и видео: МИД России
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