Глава российского МИД дал интервью RT.

Сергей Лавров призвал Запад вести переговоры вместо совершения односторонних шагов. Об этом глава внешнеполитического ведомства России сообщил в интервью журналистам телеканала RT.

Ведите переговоры...Любая договоренность, имеющая универсальный характер, сколько бы времени ни заняло ее достижение, будет всегда устойчива, состоятельна и реализуема. Если хотите действовать в узком кругу стран, думающих с вами одинаково, то любые инициативы не будут достигать результатов Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению чиновника, любая значимая тема в международных кругах требует консенсусного подхода. Однако в России полагают, что Запад отказывается идти на взаимные уступки и работать в рамках общего интереса. Лавров уточнил, что западные страны не ценят честную конкуренцию "нигде и ни в чем", включая работу в ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО и других структурах.

Лавров: регионы РФ смогли сохранить связи с партнерами за рубежом.

Фото: МИД России