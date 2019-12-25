Лавров: регионы РФ смогли сохранить связи с партнерами за рубежом

Однако сотрудничество пострадало из-за пандемии коронавируса.

Сергей Лавров заявил о том, что регионы РФ смогли сохранить связи с партнерами за рубежом в условиях пандемии. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства сообщил по видеоконференции коллегам на заседании Совета глав субъектов при МИД. Чиновник добавил, что при этом существенно пострадали международные региональные связи.

Обмены пришлось либо приостанавливать, либо свернуть. Но тем не менее российские регионы в большинстве своем продолжили уже с помощью современных средств коммуникаций поддерживать диалог с партнерами. В этом диалоге активно участвуют высшие учебные заведения и молодежные организации Сергей Лавров, глава МИД России

Эксперт напомнил, что пандемия также сказалась на муниципальном сотрудничестве на международном уровне. Однако российские мегаполисы продолжают делиться с партнерами передовым опытом в сфере борьбы с распространением коронавируса. В первую очередь Лавров в данном вопросе отметил Москву.

Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений с Германией.

Фото: МИД России