Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений с Германией

Глава МИД РФ встретил в Москве делегацию из немецкой партии "Альтернатива для Германии".

Сергей Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений с ФРГ. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил в рамках встречи с представителями оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии". Дипломат рекомендовал переосмыслить диалог между Москвой и Берлином.

Ваш приезд в РФ является очень хорошей возможностью, чтобы такой диалог продолжать и искать дополнительные точки соприкосновения. Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой Сергей Лавров, глава МИД России

Министр напомнил, что Москва удивлена попытками официального правительства Германии противодействовать поездке делегации членов партии "Альтернатива для Германии" в Россию. В МИД России напомнили, что Берлин устроил коллегам технические и протокольные сложности для выезда из страны.

Лавров отреагировал на введение ЕС аналогичных "акту Магнитского" санкций.

Видео: МИД России

