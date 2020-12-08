Лавров отреагировал на введение ЕС аналогичных "акту Магнитского" санкций

Глава МИД РФ рассказал о новых санкциях со стороны Евросоюза.

Сергей Лавров отреагировал на введение Евросоюз аналогичных "акту Магнитского" санкций. Чиновник считает, что ограничения введены в угоду США и без обращения в органы ООН. Такой позиции МИД РФ придерживается по словам министра внешнеполитического ведомства, который выступил с обращением на совете по международным делам.

Только что Евросоюз в очередной раз заслужил похвалу Помпео, одобрив генерический пакет, генерический механизм введения санкций за нарушение прав человека. Очередной механизм, вслед за химическим и киберхакерским Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что 7 декабря ЕС утвердил новый режим санкций. Решение принято на очном заседании глав МИД Евросоюза, а позже опубликовано в официально журнале. В силу постановление вступает с 8 декабря. Лавров напомнил, что "акт Магнитского" был принят в США в 2012 году. В ЕС используют опыт глобального режима ограничений в отношении граждан РФ, которые подозреваются международным сообществом в нарушении прав человека. Сейчас механизм приобрел статус международного, поэтому санкции не буду ограничиваться только Россией.

Лавров: Запад давит на Индию в вопросах ВТС с Россией.

Видео: ВК/МИД России