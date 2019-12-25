Министр рассказал о попытках не дать Белоруссии и России создать Союзное государство.

Сергей Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил журналистам телеканала RT. По мнению министра, Запад может придумать еще немало поводов для того, чтобы сделать РФ виновной "на ровном месте". В частности, речь идет о нестабильной ситуации в Белоруссии и вмешательстве в конфликт в Нагорном Карабахе.

Нас обвиняют в том, что мы вмешались в Нагорном Карабахе исключительно для того, чтобы укреплять там свои геополитические позиции против Запада, якобы договорились с Турцией о дележе этого региона...Вот такая логика и психология у тех аналитиков, которые сейчас доминируют в Европе и США, тем более на Британских островах Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник добавил, что Москва готова к любому развитию событий. Лавров напомнил, что Конгресс США активно продвигает введение санкций против формирования Союзного государства Белоруссии и России. Он уверен, что СГ не нравится тем, кто хотел бы провести в республике очередную "цветную революцию".

Лавров призвал Запад вести переговоры вместо совершения односторонних шагов.

Фото: МИД России