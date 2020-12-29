Алиев дал поручение построить международный аэропорт в Карабахе

По его словам, сейчас идёт выбор места.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение построить международный аэропорт в Нагорном Карабахе. Заявление он сделал во время встречи с новым министром культуры республики Анаром Керимовым.

По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

По его словам, сейчас идёт выбор места. После того, как определятся с территорией, будет произведено разминирование.

Алиев заявил, что аэропорт должен быть построен к концу 2021 года. Он должен помочь туристам приехать в город Шуши, который объявили культурной столицей Нагорного Карабаха.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подвел итоги 2020 года для Азербайджана.

Фото: pixabay.com