Он заявил, что этот год стал для страны по-настоящему историческим.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подвел итоги 2020 года для Азербайджана. Глава государства выступил с новогодним обращением к гражданам.

Он заявил, что этот год стал для страны по-настоящему историческим. Алиев уточнил, что в 2020 году Азербайджан освободил родные земли от оккупации Армении.

Эта Победа будет жить в памяти азербайджанского народа вечно. Это – историческая Победа. Мы восстановили историческую справедливость президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана напомнил, что переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ практически не дали никаких результатов за 30 лет.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко призвал объявить 2021 год в Белоруссии Годом народного единства.

Видео: АЗЕРТАДЖ Новости/YT