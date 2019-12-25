Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в провальной операции в Нагорном Карабахе

Роберт Кочарян рассказал о просчетах командования Еревана.

Экс-президент Армении обвинил Никола Пашиняна в провальной операции в Нагорном Карабахе. Об этом Роберт Кочарян заявил местным журналистам с Пятого телеканала. Политик уточнил, что именно премьер-министр страны виновен в провале операции во время обострения конфликта с Азербайджаном. Кочарян заявил, что на начальном этапе боев Армения не смогла удержать на юге фронта территорию с протяженностью в 14 км.

Причина в том, что мы пытались провести военную операцию, которую многие считали сомнительной и о которой с вдохновением рассказывал премьер-министр. Операция была проведена по прямому указанию премьер-министра и стала самым большим провалом армянских сил в войне. В результате этой операции был разгромлен действующий на юге армейский корпус и степанакертский полк Роберт Кочарян, бывший президент Армении

Политик напомнил, что у сил Нагорного Карабаха не было боеспособных подразделений, которые оказались бы в состоянии сформировать новые рубежи. Однако постоянно говорилось об их необходимости. По словам Кочаряна, следовала "выдержать неделю-дней десять". Однако он добавил, что руководство Еревана привело к такому пути, который "сломал хребет" войск.

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