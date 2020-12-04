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Пашинян поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией

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Глава правительства Армении выступил на заседании ЕАЭС.

Никол Пашинян поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом премьер-министр России заявил в рамках межправительственного заседания стран-участниц Евразийского экономического союза. Чиновник добавил, что Москва помогла Еревану с трудностями, с которыми столкнулся народ Армении за последний год.

Мы благодарим за ту неоценимую помощь, которая нам была оказана РФ в борьбе против пандемии и в преодолении всех тех трудностей, с которыми наш народ столкнулся за последний год

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Армения также призвала страны ЕАЭС к формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа.

Премьер Белоруссии рассчитывает на постепенное возобновление сообщения в рамках ЕАЭС.

Видео: Правительство России

Теги: еаэс, нефть, никол пашинян, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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