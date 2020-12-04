Никол Пашинян поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом премьер-министр России заявил в рамках межправительственного заседания стран-участниц Евразийского экономического союза. Чиновник добавил, что Москва помогла Еревану с трудностями, с которыми столкнулся народ Армении за последний год.
Мы благодарим за ту неоценимую помощь, которая нам была оказана РФ в борьбе против пандемии и в преодолении всех тех трудностей, с которыми наш народ столкнулся за последний год
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Армения также призвала страны ЕАЭС к формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа.
Премьер Белоруссии рассчитывает на постепенное возобновление сообщения в рамках ЕАЭС.
Видео: Правительство России
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