Премьер Белоруссии рассчитывает на постепенное возобновление сообщения в рамках ЕАЭС

Роман Головченко заявил о стремлении Минска к быстрому открытию границ между странами ЕАЭС.

Премьер-министр Белоруссии рассчитывает на постепенное возобновление сообщения со странами в рамках Евразийского экономического союза. Об этом глава правительства республики сообщил на заседании ЕАЭС. Минск выступил за введение более активной работы за открытие внутренних границ.

Учитывая полученный опыт по сдерживанию инфекции, рассчитываю на более активный диалог между нашими министерствами здравоохранения, транспорта по постепенному возобновлению сообщения для облегчения деловых контактов и трудовой миграции Роман Головченко, премьер-министр Белоруссии

Чиновник заметил, что понимает, что странам пришлось пойти на жесткие меры, связанные с ограничением перемещения пассажиров между странами ЕАЭС. Эту ситуацию он связал с необходимостью борьбы с распространением коронавируса.

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