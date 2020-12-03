Мужчина скрылся от представителей закона.

Россиянина обвинили в организации беспорядков на заводе в Белоруссии. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на представителей Следственного комитета республики. В ведомстве уточнили, что речь идет о несанкционированных мероприятиях на территории металлургического завода, которые прошли 17 августа в Жлобине.

В преступлении обвиняются четверо подозреваемых. Речь идет о разливщик стали, операторе резки горячего металла, водителе и автослесаре. Двое мужчин признали вину и раскаялись. К ним применена мера пресечения в виде личного поручительства. Еще один гражданин заключен под стражу.

Четвертый фигурант, гражданин РФ, скрылся от органа уголовного преследования и был объявлен в розыск заявление Следственного комитета Белоруссии

Напомним, что в отношении сотрудников БМЗ возбуждено уголовное дело за организацию групповых действий, направленных на нарушение общественного порядка, а также неповиновение законным требованиям органов правопорядка. В Жлобине митингующие заблокировали дорогу около цехов завода. Они остановили тяжеловоз "БелАЗ", который должен был доставить сырье в электросталеплавильные цеха.

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Видео: YouTube / Следственный комитет Республики Беларусь