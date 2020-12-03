Появилось новое видео Лукашенко с автоматом

Кадры сняли силовики, стоящие в оцеплении перед резиденцией президента в Минске.

Появилось новое видео Александра Лукашенко с автоматом. Ролик опубликовали журналисты портала Onliner. В СМИ уточнили, что видео сделано 23 августа, когда президент белоруссии появился перед силовиками вместе с вооруженным сыном Николаем. Политик вышел из вертолета и прошел в свою резиденцию.

"С автоматом, *****!", "Кольку вооружил", "Вооружил сына до зубов: пистолет, автомат", "Я его тоже сначала не узнал" реплики силовиков

Кадры сделаны представителями ОМОНа, стоявшими в оцеплении. В тот день в Минске проходила акция протеста. Оппозиция требовала отставки Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов.

Лукашенко назвал поведение Польши в отношении Белоруссии "оголтелым".

Видео: Telegram/Onliner