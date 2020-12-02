Лукашенко назвал поведение Польши в отношении Белоруссии "оголтелым"

Александр Лукашенко назвал поведение Польши и стран Прибалтики в отношении Белоруссии "оголтелым", обвинил их во вмешательстве во внутренние дела страны.
В том числе через провоцирование гражданского недовольства.
Александр Лукашенко
Он заявил, что Белоруссию заставляют менять законы, социальные ориентиры и власть. В противном случае угрожают санкциями, разрушить инфраструктуру и экономику.
Лукашенко считает, что это угрожает миру и целостности Белоруссии.
Ранее мы писали, что Путин надеется, что белорусам хватит политической зрелости для диалога.
Видео: kremlin.ru
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