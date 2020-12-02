Президент России Владимир Путин надеется, что белорусам хватит политической зрелости для диалога. Заявление он сделал на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.
Путин надеется на то, что белорусский народ сможет выстроить внутренний диалог между всеми политическими силами, решить вопросы без вмешательства других стран. Он подчеркнул, что в этом должен помочь политический опыт Александра Лукашенко.
Не сомневаюсь нисколько, что это получится.
Владимир Путин, президент России
В качестве негативного примера он привёл страны так называемой "арабской весны".
Ранее Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии.
Видео: kremlin.ru
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