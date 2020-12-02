В качестве негативного примера он привёл страны так называемой "арабской весны".

Президент России Владимир Путин надеется, что белорусам хватит политической зрелости для диалога. Заявление он сделал на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.

Путин надеется на то, что белорусский народ сможет выстроить внутренний диалог между всеми политическими силами, решить вопросы без вмешательства других стран. Он подчеркнул, что в этом должен помочь политический опыт Александра Лукашенко.

Не сомневаюсь нисколько, что это получится. Владимир Путин, президент России

В качестве негативного примера он привёл страны так называемой "арабской весны".

Ранее Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии.

Видео: kremlin.ru