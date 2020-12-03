Ранее политик говорила, что не хочет возглавлять республику.

Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию. Об этом белорусский оппозиционный политик сообщила своим сторонникам в видеообращении, которое распространила пресс-служба. Тихановская отметила, что ее команда разработала проект конституционной реформы.

Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период...Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками...Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко Светлана Тихановская, белорусский политик

Политик заявила, что ее задачей является объединение лучших местных экспертов и демократических.

Напомним, что после выборов президента республики 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. Оппозиция считает избранным главой государства Светлану Тихановскую. Согласно официальным данным ЦИК, большинство голосов избиратели отдали за Александра Лукашенко.

Тихановская сожалеет, что не может приехать в Россию.

Видео: YT / Светлана Тихановская