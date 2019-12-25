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Тихановская сожалеет, что не может приехать в Россию
Сегодня, 16:08
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matveyvn

Тихановская сожалеет, что не может приехать в Россию

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Со стороны чиновников РФ не было официальных попыток и запросов о контакте с лидерами оппозиции Белоруссии.

Оппозиционный белорусский политик Светлана Тихановская сожалеет, что не может приехать в Россию, хотя очень хотела бы это сделать. Причина в том, что на территории РФ она находится в уголовном розыске.

Тихановская подчеркнула, что в розыск её объявили в Белоруссии — и, соответственно, в Российской Федерации.

Думаю, результат поездки в Россию будет плачевным.

Светлана Тихановская, белорусский политик

Она подчеркнула, что со стороны чиновников РФ не было официальных попыток и запросов о контакте с лидерами оппозиции Белоруссии.

Ранее Тихановская заявила о намерении встретиться с Путиным.

Фото: телеграм-канал "Светлана Тихановская"

Теги: оппозиция белоруссии, протесты в белоруссии, тихановская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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