В Ереване проходит шествие с требованием отставки Пашиняна

Полиция пока что не вмешивается в действия протестующих.

Шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в центре Еревана. Об этом сообщило РИА Новости.

Акция проходит у памятника композитору Араму Хачатуряну. Полиция пока что не вмешивается в действия протестующих, а только наблюдает, чтобы толпа людей не мешала проезду транспорта.

В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Полное прекращение военных действий должно прекратиться 10 ноября. Заявления подписали главы России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян.

В конце ноября Пашинян рассказал свою версию переговоров с Путиным по Карабаху.

Видео: Telegram/ Ночной дозор