Ара Айвазян прокомментировал интервью армянского коллеги.

Азербайджан призвал главу МИД Армении вернуться в реальность. Об этом сообщили журналисты "Sputnik Азербайджан" со ссылкой на комментарий представителя Баку. Чиновник отреагировал на интервью главы внешнеполитического ведомства Еревана. Ара Айвазян рекомендовал коллеге "выйти из вымышленного мира, как бы это не было болезненно".

В отличие от руководства Армении, президент Азербайджана хорошо знает, чему служит каждый подписываемый им документ не только на данном этапе, но и в долгосрочной перспективе Ара Айвазян, глава МИД Азербайджана

В МИД рассказали, что "в пропасть" Армению втянула деструктивная и противоречащая международному праву политика государства. Он посоветовал соседней стране сделать выводы из недавних событий и смириться с новыми реалиями в Нагорном Карабахе.

В Армении уверены, что проиграли войну из-за российского оружия.

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