Местные эксперты рассказали о неэффективности РЭБ и ПВО российского производства.

В Армении уверены, что проиграли войну из-за российского оружия. Об этом сообщили журналисты "Взгляд.Ру". По данным СМИ, Ереван продолжает искать ответственных за поражение в регионе конфликта. По мнению экспертов, к этой ситуации привели политические ошибки и военные просчеты на поле боя, а также неверная стратегия закупки вооружения. Ранее критике подверглись ПВО российского производства и системы РЭБ, истребители.

Сейчас в армянском обществе, по данным журналистов издания, звучат призывы начать закупки немецкой техники, так как российская не смогла нейтрализовать турецкие беспилотники. Также под вопрос ставится недавняя закупка у России самолетов Су-30СМ. В рамках боев в Нагорном Карабахе воздушные средства не сделали ни одного вылета.

В прессе отмечается, что на данный момент нет достоверной статистики по итогам боевых действий в Нагорном Карабахе. Они добавили, что статистика по работе ПВО и РЭБ будет понятна только профессионалам из-за своей сложности. "Взгляд.ру" рассказал, что в структурированном и систематизированном виде сведения могут появиться в Интернете спустя полгода после боевых действий, но с грифом "для служебного пользования".

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