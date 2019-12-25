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В Армении уверены, что проиграли войну из-за российского оружия
Сегодня, 8:35
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lesjasap

В Армении уверены, что проиграли войну из-за российского оружия

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Местные эксперты рассказали о неэффективности РЭБ и ПВО российского производства.

В Армении уверены, что проиграли войну из-за российского оружия. Об этом сообщили журналисты "Взгляд.Ру". По данным СМИ, Ереван продолжает искать ответственных за поражение в регионе конфликта. По мнению экспертов, к этой ситуации привели политические ошибки и военные просчеты на поле боя, а также неверная стратегия закупки вооружения. Ранее критике подверглись ПВО российского производства и системы РЭБ, истребители. 

Сейчас в армянском обществе, по данным журналистов издания, звучат призывы начать закупки немецкой техники, так как российская не смогла нейтрализовать турецкие беспилотники. Также под вопрос ставится недавняя закупка у России самолетов Су-30СМ. В рамках боев в Нагорном Карабахе воздушные средства не сделали ни одного вылета.

В прессе отмечается, что на данный момент нет достоверной статистики по итогам боевых действий в Нагорном Карабахе. Они добавили, что статистика по работе ПВО и РЭБ будет понятна только профессионалам из-за своей сложности. "Взгляд.ру" рассказал, что в структурированном и систематизированном виде сведения могут появиться в Интернете спустя полгода после боевых действий, но с грифом "для служебного пользования".

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Фото: Pixabay.com

Теги: армения, нагорный карабах, пво, рэб, су-30см
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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